Coppia travolta da un pick-up a Verucchio

Drammatico incidente oggi pomeriggio, intorno alle 17, a Verucchio, in via Valle, dove, stando ad una prima ricostruzione effettuata dalla polizia Locale di Vallata, una coppia che camminava lungo il ciglio della strada è stata centrata in pieno da un pick-up Ford che procedeva in direzione mare. Sull’asfalto una lunga scia di sangue. Immediato l’allarme al 118, con due ambulanze precipitatesi sul posto a sirene spiegate per prestare i primi soccorsi ai feriti in attesa dell’arrivo dell’elimedica, atterrata direttamente sulla carreggiata per accelerare le operazioni di soccorso.

Entrambi i pedoni sono in condizioni gravissime. A preoccupare maggiormente i medici sono quelle della donna, una 50enne, che si trova in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena. Il suo compagno, 52 anni, è un carabiniere in pensione molto conosciuto in zona per aver prestato servizio proprio a Verucchio: è stato portato in codice di massima gravità all’ospedale Infermi di Rimini, la prognosi è riservata. Sotto choc il conducente del pick-up, un 75enne riminese, che avrebbe visto solo all’ultimo i due. La dinamica dell’investimento è ancora al vaglio degli agenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.