Concorso corale "Città di Rimini". Il gran finale al Galli

Si è concluso con un’ovazione per il coro vincitore, l’Academic Choir of the Ural Federation University’ di Ekaterinburg, Russia, il 13° Concorso Corale Internazionale ‘Città di Rimini’ per il primo anno nella magnifica del Teatro Galli. Gli otto gruppi che si sono esibiti nella serata conclusiva erano quelli selezionati come vincitori delle varie categorie in concorso: Musica Sacra, Cori a Voci Uguali, Giovanili, Misti, Musica Popolare.

Il premio per il migliore direttore del Concorso è andato a Imogen Nicholls, direttrice dei ‘Musical Original Singers’ dall’isola di Jersey, Regno Unito, alla loro terza partecipazione al Festival di Rimini. Il Teatro Galli è risultato perfettamente compatibile con le esigenze dei cori, sia per quanto riguarda la buona acustica richiesta alle formazioni ‘a cappella’ sia per la logistica e gli spazi.

Il teatro si è riempito di appassionati ascoltatori già mezz’ora prima dell’inizio. Il concerto è stato trasmesso in diretta su TV Icaro e in streaming sulla pagina Facebook del Concorso. Anche il Teatro degli Atti, sede delle competizioni corali di categoria e dei concerti serali, ha avuto un buon riscontro di pubblico.

Il concorso ha visto inoltre l’esibizione dei cori nella Chiesa dei Servi e la partecipazione alla liturgia cantata nella Chiesa di Sant’Agostino. La giuria, formata da maestri di spessore internazionale, ha incontrato presso il bar del Grifone del Teatro Galli i maestri delle diverse formazioni corali partecipanti per un colloquio di valutazione dei gruppi stessi.

L’Academic Choir of the Ural Federation University’ di Ekaterinburg si è aggiudicato quindi la possibilità di prendere parte, nel 2020, al Campionato Mondiale di Canto Corale tra i vincitori dei Concorsi di Tokyo, Cracovia, Taipei e Rimini. Campionato che si svolgerà, il prossimo anno, proprio a Rimini.

La prossima edizione del Concorso Città di Rimini è in programma programmata dal 16 al 20 settembre 2020.

La manifestazione si è svolta con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Rimini (presente al Gala finale l’Assessore Mattia Morolli), con il Patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Emilia-Romagna e dell’Associazione Emiliano Romagnola Cori.