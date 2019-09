Cartellino azzurro alla doppia trasferta del Rimini FC

Cartellino azzurro

alla doppia trasferta del Rimini. La prima in Veneto, casa Vicenza, la seconda in Emilia, casa Carpi. Due incontri sulla carta molto impegnativi ma che vengono al momento giusto. Dopo un avvio scoppiettante, con una vittoria e due sfortunati pareggi, la squadra di mister Cioffi misurerà le proprie capacità contro avversari di antica tradizione sportiva, leggi Vicenza e di un recente passato di categoria superiore, leggi Carpi.

Dopo un’estate in cui le vicende societarie hanno avuto più spazio di quelle tecniche, c’era curiosità intorno a Scotti e compagni. L’ottimo avvio ha avuto l’effetto di un ricostituente, rasserenando l’ambiente e rispolverando dall’angolino in cui si era messo a riposo, l’entusiasmo dei tifosi.

Tutti elementi vitali per il cammino del Rimini in un campionato che, dopo le tre prime giornate, ha già fatto intravvedere di essere molto equilibrato. Nessuna squadra a zero punti e solo quattro a un punto. Ne sa qualcosa il celebratissimo Cesena che ha vinto solo fuori casa, subendo due sconfitte sul terreno di casa.

Nei commenti di fine partita abbiamo sentito che il Rimini finora ha incontrato tre squadre forti, cavandosela molto bene, specie se consideriamo che è una squadra quasi completamente rinnovata.

Ma se diamo uno sguardo alle partecipanti, facciamo fatica a trovare qualcuna cosiddetta debole. Questo è un campionato molto duro, competitivo. Nessuno sarà disposto a mollare facilmente qualche punto.

Il braccio di ferro è appena cominciato. La speranza e l’augurio è che il Rimini, come Popeye, abbia fatto il pieno di spinaci.

Beppe Autuori