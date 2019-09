Camion perde container sulla carreggiata dell'A14

Un mezzo pesante ha perso un container in A14 tra i caselli di Riccione e Cattolica, a poche centinaia di metri dal casello cattolichino. E’ successo poco dopo mezzogiorno. Il camion si è fermato poche decine di metri dopo. I mezzi che si sono trovati improvvisamente di fronte l’ostacolo sulla carreggiata hanno dovuto schivarlo. Alle 12.45 si segnalano due km di coda in direzione sud per le operazioni di messa in sicurezza. Dopo le 13 la situazione ha cominciato a normalizzarsi.

