Boxe. Il 21 settembre il 1° Trofeo L'Artrov - Lions Club Ariminus Montefeltro

Otto incontri in programma, sabato 21 settembre, per la manifestazione pugilistica valida per l’aggiudicazione del 1° Trofeo L’Artrov – Lions Club Ariminus Montefeltro, presentata questa mattina nel bar trattoria di piazzale Cesare Battisti (a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Rimini), nel cui giardino si svolgerà la riunione (ingresso gratuito).