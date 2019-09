"Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz" giovedì sera su Icaro TV

La storia di Arpad Weisz, uno degli allenatori più vincenti del calcio europeo, conclusasi tragicamente nel campo di sterminio di Auschwitz, è stata lo spunto per una serata di riflessione sulla lotta alle discriminazioni e sullo sport come veicolo di educazione alla tolleranza e al rispetto alla persona, con due relatori d’eccezione come Matteo Marani, giornalista sportivo di Sky Sport e autore del libro che racconta la storia di Arpad Weisz, e Daniele Adani, noto ex calciatore e commentatore di Sky Sport.

La serata, organizzata nell’ambito di “Riutilizzasi Colonia Bolognese 2019” da AIC (Associazione Italiana Calciatori), Sportellate ed Associazione Il Palloncino Rosso, sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv giovedì sera alle 21:15.