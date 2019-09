Alessandro Falcucci si aggiudica il Trofeo del Gelso di 3a categoria

Alessandro Falcucci sale sul gradino più alto nel torneo nazionale di 3a categoria maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea, il Trofeo del Gelso.

Mercoledì sera in finale il 3.1 portacolori del Promo Tennis Vasto, allievo della San Marino Tennis Academy, ha

battuto per 6-4, 1-6, 6-3 il pari classificato Alessandro Terranova (Ct Cesena). Tutto si è deciso in un finale

nervoso, che il n.1 del seeding bellariese si è aggiudicato tornando a giocare sul ritmo del primo set, dopo un secondo parziale in cui è salito in cattedra Terranova (n.2).

La finalissima, così come tutti gli match finali del Club di Igea, è stata arbitrata dal giudice di sedia Roberto Baldissari. Al termine le premiazioni effettuate dal presidente Elisa Vandi.

Semifinali: Alessandro Falcucci (3.1, n.1)-Luca Russo (3.2, n.4) 6-3, 6-4, Alessandro Terranova (3.1, n.2)-Isaac

Casalboni (3.4) 6-1, 6-1.

Si conclude così la lunga stagione tecnica ed organizzativa sui campi del Circolo Tennis Venustas. Il Club ha potuto contare sul supporto di Gino Barbato, Elisa Vandi e Fabrizio Timpanaro (vicepresidente) come giudici arbitro, sulla presenza costante di Viola in qualità di organizzatrice degli incontri e sugli sponsor, tutti grandi appassionati, Sistemi Antincendio di Andrea Baldelli, Turci bevande e birra Viola, Hotel Globus e Davide Silvagni di Finanza e Futuro.