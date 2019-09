Al MarePineta Lawn Tennis Club ed al Circolo Tennis Cervia i campionati italiani Veterani

In questi giorni Milano Marittima è la capitale del tennis Master italiano. Infatti al MarePineta Lawn Tennis Club di Milano Marittima ed al Circolo Tennis Cervia sono in pieno svolgimento i campionati italiani Veterani. Dagli Over 35 fino agli Over 80 sono ben 750 i giocatori in campo a contendersi il titolo nazionale, in singolare e doppio, nel maschile e tra le Ladies.

Ieri nel tabellone Over 45 si è giocata un’intrigante sfida tra due ex nazionali calcio, Stefano Bettarini e Stefano Torrisi, che si sono affrontati nel 2° turno. Ha vinto facile (6-1, 6-0) Torrisi che così prosegue nel suo cammino tricolore. Va ricordato che il toscano, classifica 3.4, difende i colori del Circolo Tennis Taddei di Marina di Pietrasanta, mentre Torrisi vanta un’ottima classifica da 3.1 e difende proprio i colori del Circolo Tennis Cervia. Nel tabellone Over 45 il giocatore di Russi è il n.9 del seeding.

Tanti i romagnoli protagonisti al MarePineta Lawn Tennis Club di Milano Marittima, dove si disputa l’edizione numero 65 dei Campionati italiani Assoluti Over outdoor, in programma fino al 15 settembre.

Nell’Over 35 il 2.6 Riccardo Rondinelli (Ct Cervia) è il n.1, il 2.5 Luca Marco Casanova (Ct Casalboni) è il n.1 tra gli Over 40, nell’Over 45 il 2.5 imolese Enrico Costanzi è il n.2, il 2.6 Ronnj Capra n.3. Tra gli Over 50 Paolo Pambianco (Ct Cervia), campione uscente, è il n.1.

