Videosorveglianza. Approvato accordo coi privati

Passo in avanti per implementare la videosorveglianza a Rimini. La Giunta comunale ha approvato il protocollo d’intesa per lo sviluppo delle attività di collaborazione con soggetti privati (associazioni di categoria, ordini professionali, cooperative e sindacati) che tende alla creazione di una rete integrata di videosorveglianza nel territorio comunale, andando a potenziare ulteriormente il sistema di controllo già attivo gestito dal Comune di Rimini e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale e delle Forze di Polizia.

Dagli stessi operatori, spiega l’amministrazione era stata sollevata la necessità di ampliare i controlli. Sottoscrivendo il protocollo, le associazioni si impegnano a promuovere tra i propri associati l’installazione di sistemi di videosorveglianza che possano interagire anche direttamente con gli apparati della Polizia Locale, nel pieno rispetto dei principi predisposti dal Garante per la protezione della privacy. Spetterà poi al Comune definire il regolamento attuativo che sarà presentato e discusso in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per una valutazione.

“Abbiamo deciso di spingere fortemente sull’utilizzo delle tecnologie e degli apparati di videosorveglianza nella consapevolezza che si tratti di strumentazioni in grado di garantire un contributo decisivo nella deterrenza e nella prevenzione dei fenomeni di illegalità – ha commentato l’assessore alla sicurezza e alle attività economiche Locale Jamil Sadegholvaad –. Sono i fatti a confermarci come sempre più i sistemi di videosorveglianza siano supporto essenziale alle attività investigative e, non a caso, l’attivazione delle telecamere è una delle prime richieste che ci vengono avanzate da privati e operatori economici. Far crescere questa rete tecnologica essenziale alla convivenza civile e alla crescita dei livelli di sicurezza cittadina anche grazie ad una stretta collaborazione virtuosa tra istituzioni e privati riteniamo sia un obiettivo di grande valore per rafforzare il presidio della legalità e della sicurezza sul nostro territorio.”

Sempre il tema di videosorveglianza è di pochi giorni fa il protocollo scuole sicure. Con un finanziamento di 55mila euro si provvederà, oltre a corsi di prevenzione sulla droga, a posizionare delle telecamere all’esterno delle scuole superiori del polo della Colonnella e di Viserba.