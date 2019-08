Venerdì scatta il 17° Memorial Valter Rinaldi, 24 ore di pallavolo sulla sabbia

Siamo ormai prossimi al consueto appuntamento di fine agosto in casa Pallavolo Viserba. Stiamo parlando della 17a edizione del Memorial Valter Rinaldi, nato per commemorare uno dei padri fondatori della gloriosa Società.

Maestro dello sport del Coni, allenatore e docente di pallavolo, Presidente del Comitato Provinciale Fipav di Rimini, membro del settore formazione nazionale e regionale della Uisp, Presidente del Garden Sporting Center per oltre un decennio, “Valter” ha lasciato un’impronta indelebile non solo sullo sport riminese ma soprattutto sulle centinaia di persone, principalmente ragazzi, che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e fare attività con lui. Tanti giovani atleti che hanno vestito la maglia del Viserba, molti dei quali oggi, accompagnano i loro figli e nipoti a fare pallavolo nella palestra che porta il suo nome e che quest’anno sfoggerà un nuovo look. Grazie infatti all’intervento del Comune di Rimini “Casa Rinaldi” avrà terreno di gioco e controsoffitto completamente rifatti.

Dopo il successo delle ultime due edizioni, il consiglio direttivo della Pallavolo Viserba ha deciso di confermare il “format” della 24 ore di pallavolo sulla spiaggia. Due squadre formate da un cospicuo numero di giocatori si sfideranno per 24 ore consecutive sul campo del bagno 40 di Viserbella, punto di ritrovo per infinite sfide pallavolistiche fin dai primi anni settanta.

“Auspico una folta partecipazione – dice Paolo Stefanini, storico presidente che con Valter Rinaldi fondò nel lontano 1973 la Pallavolo Viserba -. Sarà l’occasione per rincontrare tanti giocatori, dirigenti, tifosi ma soprattutto rivedere tanti cari amici. Tra schiacciate, gli immancabili sfottò, qualche spuntino e tanti ricordi passeremo 24 ore insieme”.

“Ci tengo a sottolineare che la 24 è aperta a tutti e che, dagli under 12 agli over 70, tutti potranno cimentarsi sul rettangolo di gioco scegliendo a che ora e per quanto tempo giocare comunicandolo all’organizzazione al momento dell’iscrizione – dice Cristina Bini, nuovo presidente della Società – per dare più spazio ai giovanissimi, quest’anno abbiamo pensato di organizzare un mini torneo misto 4×4 che si svolgerà sabato mattina, dedicato agli under 12 fino agli under 14, in un campo con rete adattata. Abbiamo invitato le tante società del territorio riminese a partecipare con almeno una squadra. Ci auguriamo che tale invito venga accolto sempre nello spirito della sana competizione sportiva e per il piacere di stare insieme”.

Il Memorial partirà venerdì 23 agosto alle ore 18.00 e terminerà sabato 24 agosto sempre alle ore 18:00.

Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato per le 17.00 al Bagno 40 di Viserbella. Come lo scorso anno, grazie al supporto di svariate attività commerciali di Viserba e Rimini, ci saranno più momenti di ristoro per rifocillare e sostenere i partecipanti nella loro fatica. Durante tutta la manifestazione, saranno a disposizione dei partecipanti, frutta fresca ed acqua. Le iscrizioni sono aperte.

Per info contattare il numero 351.5146970.

