Venerdì Rocketman al cinema in giardino

Venerdì 16 agosto serata dedicata alla Musica nel Cuore a Cinema in Giardino con Rocketman, l’epico viaggio musicale nell’incredibile storia degli anni che hanno rivoluzionato la vita di Elton John.

Rocketman, il flm diretto da Dexter Fletcher, racconta il fantastico percorso di trasformazione del protagonista, da timido pianista prodigio Reginald Dwight a superstar internazionale Elton John (Taron Egerton). Questa storia – accompagnata dalle canzoni più amate di Elton John – narra di come un ragazzo di provincia sia diventato una delle figure più iconiche della cultura pop.

Si potrà raggiungere l’arena di Cinema in Giardino con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).

Orari delle proiezioni 21:20. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al Cinepalace di Riccione.

Il costo del biglietto si conferma a 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12). L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro.