Un parchetto da sistemare. La segnalazione di un lettore

Buche, vegetazione da tagliare, sentierini da sistemare. Un nostro lettore segnala la situazione della piazza pubblica adiacente alla parrocchia di San Lorenzo di Riccione. Ieri sera, spiega in una lettera firmata, ha partecipato alla festa organizzata per la notte di San Lorenzo (la messa con il vescovo e un momento conviviale) e si è soffermato ad osservare l’area dove giocano i bambini, in particolare la parte scoscesa dove ci sono alberi, qualche cespuglio e sentierino e un piccolo fiumiciattolo acciotolato. “E’ più di un anno – scrive – che la situazione è così e l’amministrazione non fa nulla“. A corredo della segnalazione unisce delle fotografie.