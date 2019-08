Un lancio felliniano per il Natale a Riccione

A partire dalla prossima settimana, in occasione del Ferragosto sarà in distribuzione per tutti gli operatori turistici di Riccione la cartolina di Natale che invita gli ospiti che stanno trascorrendo le vacanze in città in questi giorni a tornare durante le festività natalizie.

Per il terzo anno consecutivo l’assessorato al turismo ha infatti deciso di lanciare il Natale di Riccione proprio nel momento clou della stagione estiva.

L’immagine scelta per il “save the date” è un esplicito e poetico omaggio della Città di Riccione a Federico Fellini di cui proprio nel 2020 si celebrano i 100 anni dalla nascita, con una citazione e una cascata di “manine”, la celebre filastrocca di Amarcord. Le “manine” di Ferragosto sono i fiocchi di neve e le stelline di Riccione Ice Carpet che vanno a comporre un albero di Natale e nel contempo – spiega l’Amministrazione Comunale – il richiamo alla prospettiva di luci che crea viale Ceccarini quando lo si percorre, passeggiando, verso il mare. L’artwork grafico, ideato e realizzato dalla giovane designer romagnola Laura D’Amico, è una composizione visiva tra lavoro artigianale a definizione digitale dell’immagine.

“E’ il terzo anno che scegliamo questa modalità per augurare Buon Ferragosto agli ospiti – afferma l’assessore al turismo Stefano Caldari – un’azione di comunicazione e marketing territoriale volta a fidelizzare i nostri turisti e a raccontare una città capace di stupire continuamente chi la preferisce, una stagione dopo l’altra, con occasioni sempre nuove di divertimento. Così come a Ferragosto rimandiamo al Natale, in inverno torniamo alla spiaggia, con lettini, plaid e paraventi a goderci il sole e il mare. Un rimando continuo, per un ciclo vitale ed estremamente dinamico di una città che non si ferma mai. Un’occasione perfetta, perché nel cuore dell’estate, per lanciare il prodotto Natale e il mare d’inverno alla cui programmazione stiamo già da tempo lavorando”.