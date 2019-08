Umberto Calcagno vs Edoardo Borgogelli è la finale del trofeo "Gelateria 3 Bis"

Umberto Calcagno ed Edoardo Borgogelli in finale nel torneo nazionale di 4a categoria del Circolo Tennis Cicconetti, il 4° trofeo “Gelateria 3Bis”. In semifinale Calcagno, portacolori del Ct Cicconetti, ex giocatore della Rimini Calcio, ha battuto 6-1, 6-2 Roberto Casadei, mentre il giovane marchigiano Borgogelli si è imposto per 6-4, 6-2 su Adriano Iannello.

Quarti: Iannello (4.1)-Sandro Grossi (4.1) 6-3, 6-1, Casadei (4.1)-Fabrizio Cristoni (4.1) 6-0, 6-3, Borgogelli (4.1)-Tomas Zannoni (4.1) 6-3, 7-6, Calcagno (4.2)-Nicolò Balducci (4.1) 6-3, 6-3.