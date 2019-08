Ufficiale: Tommaso Gamberini è un giocatore dei Dulca Angels Santarcangelo per la serie D 2019/2020.

Tommaso Gamberini, classe ’89, è un’ala-pivot cresciuto nelle giovanili riminesi. Nel 2011 inizia il suo percorso senior con i Dolphins Riccione, per poi passare al Titano San Marino, dove rimane per cinque anni affrontando il campionato di C Gold da protagonista. L’ultima stagione Tommaso l’ha giocata nel Bramante Pesaro, C Gold Marche, dove ha segnato di media 12 punti a partita e catturato quasi 10 rimbalzi.

Queste le sue prime parole in gialloblù.

“È la mia prima esperienza qui agli Angels, squadra che da avversario, ho spesso incontrato nel corso degli anni e che ho sempre rispettato. Sono contento di ritrovare una vecchia conoscenza, coach Badioli, che mi ha lanciato in questo mondo otto anni fa a Riccione. Verso Riccardo nutro stima sia come allenatore ma soprattutto come persona che dagli inizi della mia “carriera” mi ha sempre spinto a dare il massimo prendendo sempre di più consapevolezza dei miei mezzi. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i miei compagni di squadra che da come ho potuto notare anche nella passata stagione hanno propensione al lavoro e puntano sempre al top. Per questo credo che sarà un’annata dove ci toglieremo diverse soddisfazioni”.