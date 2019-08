Silvia Cecchini dell'etichetta riminese Yourvoice Records sul palco di Deejay On Stage

Si chiama Silvia Cecchini, è nata ad Urbino ed è una delle 24 partecipanti al contest Deejay On Stage. Silvia è un’artista che fa parte della Yourvoice Records, etichetta indipendente riminese nata circa un anno fa.

Giovedì 15 agosto sarà il turno di Silvia di salire sul grande palco di Piazzale Roma a Riccione per giocarsi un posto in semifinale. Un contest divertente e davvero molto avvincente quello di Deejay On Stage, guidato con maestria da Rudy Zerbi e da Andrea e Michele, voci storiche della radio capitanata da Linus. Un contest che mette insieme artisti fra i più acclamati del momento (The Kolors, Achille Lauro, Calcutta, Ghemon, Levante, Elodie solo per citarne alcuni) e giovani che stanno iniziando la loro carriera nel mondo della musica leggera. Il premio per gli esordienti è di quelli importanti: il vincitore del contest infatti avrà il proprio singolo in rotazione per un mese sulle frequenza di Radio Deejay.

È stata una selezione difficile quella che ha portato a scegliere i 24 partecipanti: fra questi spiccano anche nomi di giovani artisti che hanno comunque già esperienze televisive di prim’ordine (c’è chi ha partecipato a Sanremo Giovani e chi è stato finalista di Amici). Le candidature sono state davvero tantissime. Anche per questa ragione Silvia ha di che essere orgogliosa a far parte di questo contest. Silvia presenterà un brano edito scelto dalla commissione artistica di Radio Deejay, ed il suo nuovo inedito intitolato “Contromano”, che verrà pubblicato i primi giorni del mese di settembre dalla Yourvoice Records.

Silvia Cecchini, nonostante la giovane età, è da anni nel mondo della musica. Tante le sue serate nei locali delle Marche e tanti i riconoscimenti ricevuti in concorsi regionali e nazionali (due anni fa è stata finalista di Area Sanremo). Con un album di inediti in arrivo fra qualche mese, Silvia si appresta ad affrontare questa bella avventura con la consapevolezza di vivere un’esperienza di quelle che non si dimenticano.