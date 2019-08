Si masturba davanti a due minorenni, arrestato 56enne

E’ stato arrestato per essersi masturbato davanti ad alcune ragazzine minorenni che si trovavano all’interno di un parco acquatico sul mare a Riccione. I carabinieri della Perla Verde hanno eseguito questa mattina un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip Vinicio Cantarini, su richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani, nei confronti di un 56enne residente a Rimini, già denunciato in passato per fatti analoghi.

L’uomo, arrivato nei pressi del parco acquatico, avrebbe iniziato a fissare insistentemente due minorenni e, davanti a loro, si sarebbe lasciato cadere i pantaloni per poi toccarsi. Spaventate a morte, le ragazzine erano corse dai genitori per raccontare quanto accaduto, solo che all’arrivo dei carabinieri di Riccione il pervertito era sparito. Dopo una serie di indagini, il 56enne, difeso dall’avvocato Stefano Caroli, è stato rintracciato dai militari, che in giornata lo hanno arrestato con l’accusa di atti osceni in un luogo abitualmente frequentato da minorenni. L’uomo, purtroppo, non è nuovo a fatti simili e, secondo il gip, “non è in grado di frenare le proprie pulsioni sessuali alla vista di minori”. Da qui l’esigenza cautelare dei domiciliari.