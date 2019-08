Scontro tra auto e bici sulla Marecchiese. Ferito un 36enne

Un uomo di 36 anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio a Rimini.

L’uomo intorno alle 16 stava percorrendo in bicicletta via Marecchiese quando, all’altezza del civico 101, si è scontrato con un’auto. Ancora da appurare le cause dell’impatto. I sanitari del 118, accorsi sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, hanno stabilizzato il 36enne e poi, viste le gravi condizioni, hanno allertato l’elisoccorso.

Dei rilievi si è occupata la polizia municipale