Riasfaltatura in via Francesca da Rimini con il sacrificio di alcuni alberi

I lavori su via Francesca da Rimini a Cattolica al centro di un incontro tra sindaco, dirigenti comunali e cittadini, capitanati dai rappresentanti dei comitati Ventena e Macanno.

Lunedì 2 settembre inizieranno i lavori di riasfaltatura del parcheggio della Piscina Comunale. Sarà eliminata la betonella e verranno rifatti cordoli e marciapiedi per circa 200 metri di Via Francesca da Rimini in prossimità della piscina stessa. L’intervento, che dovrebbe avere una durata di circa 10 giorni, punta a risolvere anche il problema degli allagamenti in quell’area. Partirà poi l’intervento sui pini e gli ippocastani che sono ai lati della via da circa 60 anni. Visto che alcuni sono molto fragili o pericolosi sarà necessario abbatterli, anche se il comune assicura che si interverrà solo su quelli che presentano problemiInfine, si procederà con la fresatura delle radici e del manto stradale e la riasfaltatura. I lavori si svolgeranno limitando il più possibile i disagi alla circolazione veicolare, vista anche la ripartenza della scuola. Tutte le operazioni saranno in capo ad Hera.

“Ringrazio i comitati ed i tanti cittadini intervenuti questa sera – ha commentato il Sindaco Mariano Gennari – . Per quanto riguarda il nostro verde urbano stiamo cercando di trovare il giusti equilibrio tra il patrimonio inestimabile delle alberature, la sicurezza ed i soldi pubblici. D’altra parte non è assolutamente immaginabile, come suggeriva qualche cittadino tra i presenti, pensare di eliminare tutte le alberature per aumentare la vita dell’asfaltatura”