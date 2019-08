RBR lavora a pieno ritmo. Ecco le avversarie dei biancorossi

In attesa di vedere Rimini in campo per la prima volta, nella più tradizionale amichevole contro Senigallia il 4 settembre BasketCafè, ci dice le formazioni delle squadre del nostro girone C della serie B 2019-20.

In MAIUSCOLO i nuovi arrivi e tra parentesi gli UNDER 20, secondo il regolamento di quest’anno sono ritenuti under20 anche i nati nel 1998.

Sempre secondo regolamento vanno in panchina 10/12 giocatori per squadra con un massimo di 7 senior. Al momento Faenza e Giulianova hanno la palma dei più giovani con 6/10 under20 seguiti da Piacenza e P.S.Elpidio con 5/10 under20.

Leggendo le formazioni troverete qualche nome illustre ed un buon numero di amici che hanno già vestito la casacca di Rimini che è anche la formazione che ha confermato più di tutti la compagine dell’anno precedente.

CAMPETTO ANCONA – Allenatore REGINI

M.FERRI, S.Centanni, TIMPERI, Niccolò RINALDI, QUAGLIA; DEMARCHI (99), Cognigni (01)/ Zandri (01), Redolf, MONINA (00), Baldoni.

BENEDETTO XIV CENTO – Allenatore MECACCI

Moreno Albò, LEONZIO, MORICI, RANUZZI, E.ROSSI; D.VITALE (98), VENTUROLI (00)/Manzi, FALLUCCA, IDRISSOU (00), PAESANO.

TIGERS CESENA – Allenatore Di Lorenzo

Battisti, SCANZI, CHIAPPELLI, PLANEZIO, David Brkic; Trapani (99), Rossi (98), Frassineti, Papa, HAJROVIC (00)/GUIDI (01).

TEATE CHIETI – Allenatore Coen

SIMONCELLI, RUGGIERO, SANNA, REZZANO, Ponziani; Davide Meluzzi (98), Gialloreto, RAICEVIC (99)/Mijatovic (01), Di Carmine, BA (98).

CIVITANOVA MARCHE – Allenatore DOMIZIOLI

ALESSANDRI, Felicioni, MASCIARELLI (98), Pierini, V.AMOROSO; TRAPANI (98), ROCCHI (00), Cimini, Vallasciani, F.Amoroso.

JANUS FABRIANO – Allenatore PANSA

MERLETTO, N.PETRUCCI, DEL TESTA, FRATTO, GARRI; PAOLIN, Francavilla (02), N.Gatti, GUACCIO (98), CIANCI (00).

FAENZA – Allenatore Friso

Giovanni BRUNI, RUBBINI (99), SANTUCCI (98), Sgobba, KLYUCHNYK; OBOE (00), Zampa (99), CALABRESE (01), A.TIBERTI (00), Edoardo TIBERTI.

GIULIANOVA – Allenatore Ciocca

Cardellini, S.HIDALGO QUIROZ, E.Gobbato (98), MARKUS, FALL; PICCONE (98), ALESSANDRINI (01)/Cianella (01), CHITI (99)/SEBASTIANELLI (01), DONATI (99), PICCOLI (99).

AURORA JESI – Allenatore VALLI

BOTTIONI, MAGRINI, PEDERZINI, R.CASAGRANDE, Lovisotto (98); GIACCHE’ (01), GIAMPIERI, P.Montanari (01)/Konteh (01), Kouyate (99), MICEVIC.

SUTOR MONTEGRANARO – Allenatore Ciarpella

CAVERNI, VILLA, JOVOVIC (99), PANZIERI, V.POLONARA; Lupetti, TREMOLADA (99), Ciarpella (99), Di Angilla, RAGUSA (00).

OZZANO -Allenatore Grandi

L.MONTANARI, Corcelli, Mastrangelo (98), IATTONI, Dordei; Chiusolo, FOLLI (00), FAVALI (00)/Giannasi (00), Morara, CRESPI.

BAKERY PIACENZA – allenatore CAMPANELLA

MAGGIO, BRUNO, ARTIOLI, DE ZARDO (99), CENA; PEDRONI (98), Orlandi (01)/Galli (98), UDOM (00), Bracchi (00), BIRINDELLI.

PORTO S.ELPIDIO – Allenatore PIZI

COSTA, BORSATO, BASTONE, DONEDA (01), LUSVARGHI; Balilli (01), SAGRIPANTI, Rosettani (00), GIUSTOLISI (00), De Souza Pereira (00).

RINASCITA BASKET RIMINI – Allenatore M.Bernardi

Rivali, Pesaresi, L.Bedetti, F.Bedetti, T.RINALDI; N.Bianchi, Moffa (99), AMBROSIN (00), Ramilli (98), Broglia.

SENIGALLIA – Allenatore Foglietti

Giacomini, PAPARELLA, Giacomo Gurini, POZZETTI, Pierantoni; VALENTINI (99), Matteo CAROLI, Maiolatesi (01)/Fronzi (01), CICCONI, Massi, MORETTI (98).

TERAMO 1960 – Allenatore CILIO

M.MONTANARI (98), MELCHIORRI, DI BONAVENTURA, Lagioia, LESTINI; MORDINI (00), NOLLI, DI EUSANIO, DEL SOLE (00), BANACH.

Daniele Bacchi