Morto Don Domenico Valgimigli. Martedì il funerale a Riccione

Saranno celebrati martedì alle 16 nella Chiesa della Pentecoste di Riccione i funerali di Don Domenico Valgimigli. Per oltre 40 anni parroco della chiesa della Riconciliazione di via della Fiera a Rimini (il passaggio di consegne avvenne a fine 2014), Don Domenico si è spento oggi (domenica 25 agosto) all’età di 80 anni. Dopo avere lasciato l’attività parrocchiale, si era ritirato alla Casa del Clero. Da alcuni mesi, visto l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, era ricoverato all’ospedale Infermi. Per molti anni era stato anche assistente dei gruppi di preghiera di Padre Pio.

Lunedì alle 18 nella chiesa S. Angeli Custodi di Riccione ci sarà il rosario.

La celebrazione eucaristica di martedì sarà presieduta dal Vescovo.