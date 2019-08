Monopattini elettrici, ecco modalità e tariffe di Lime

La Lime, una delle due società che ha ottenuto dall’Amministrazione Comunale l’autorizzazione ad attivare nelle zone consentite il servizio di monopattini elettrici a Rimini, si presenta ufficialmente.

Per usufruire dei mezzi occorre scaricare l’applicazione (scaricabile su https://www.li.me) sul proprio smartphone, inserire i propri dati e connettere la propria carta di credito. A questo punto sarà sufficiente aprire l’app, individuare il monopattino più vicino, avvicinare il lettore dell’applicazione al QR code presente sul mezzo e iniziare a usare il monopattino. Conclusa la corsa il monopattino non deve essere riportato in punti specifici. Usare Lime costa 1 euro allo sblocco e 0,15 cent ogni minuto.

Secondo le stime di Lime, per percorrere tutto il lungomare da Miramare al Parco Fellini basteranno meno di 15 minuti con una spesa di 3 euro. Attraversare il centro cittadino, da Palacongressi a piazzale Kennedy richiederà non più di 10 minuti.

Lime porta ha un’esperienza maturata in oltre 100 mercati nel mondo e ha completato in due anni oltre 65.000.000 viaggi in 5 continenti.