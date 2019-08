La banda di Mondaino per il secondo concerto all'alba

Torna alle prime luci del giorno sulla spiaggia di Riccione “Albe in Controluce”. Il secondo appuntamento della rassegna di concerti ha per protagonista una banda, l’Orchestra di fiati del Corpo bandistico di Mondaino, in Mattinata.

Domenica 4 agosto (ore 5.30, spiaggia 112) va in scena un progetto pensato ad hoc per l’alba sulla spiaggia di Riccione, che vedrà esibirsi i giovani artisti con la direzione del Maestro Marco Tasini e la partecipazione del tenore Gabriele Sgreccia. Quaranta musicisti e un tenore per un itinerario dal classico al pop, da Ennio Morricone a Carlos Santana, il suono del mare incontra le colonne sonore della storia del cinema.

Il Corpo Bandistico di Mondaino ha una tradizione quasi bicentenaria e rappresenta una delle più apprezzate realtà bandistiche italiane. Grazie anche alla sua Scuola di musica, vincitrice di diversi premi nazionali ed internazionali, vanta collaborazioni prestigiose ed è anche una delle formazioni più giovani del territorio con un’età media dei suoi componenti di poco più di vent’anni.

L’evento è in collaborazione con il Comitato Riccione Alba.

Al termine del concerto bomboloni per tutti.