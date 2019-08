In oltre 200 alla presentazione della Fya Riccione 2019/2020

Oltre 200 persone venerdì sera allo stadio “Nicoletti” per la presentazione della prima squadra della Fya Riccione 2019/2020, che domenica 1 settembre alle ore 15:30 esordirà in campionato affrontando in casa, per la prima di Eccellenza, il Masi Torello.

Questa la rosa:

PORTIERI

Alex Passaniti (1998) confermato

Alessandro Tornati (1998) vivaio Fya

Maicol Pompili (2001) vivaio Fya

DIFENSORI

Mattia Anastasi (1997) Alma Juventus Fano

Dario De Luigi (1990) confermato

Luca Censoni (1996) confermato

Filippo Ioli (2000) confermato

Gianmaria Borghini (1997) Coriano

Cristian Crescentini (2000) vivaio Fya

Piero Tamagnini (1999) San Marino

Filippo Cecchi (1998) Torconca

CENTROCAMPISTI

Nicolò Alberigi (1998) confermato

Lorenzo Enchisi (1997) confermato

Lorenzo Lunadei (1997) confermato

Davide Giovanelli (2001) vivaio Fya

Simone Grimaldi (2000) vivaio Fya

Filippo Albini (2000) Rimini FC

ATTACCANTI

Luigi Giunchetti (1997) Rio Salso

Lorenzo Sparaventi (2001) Rimini FC

Luca Cecchetti (2000) confermato

Marco Di Marzio (2000) vivaio Fya

Filippo Stella (2001) Rimini FC

Emilio Benito Docente (1983) confermato

STAFF TECNICO

Mister Gianluca Lorenzi

Mister Pasquale Iachini

Preparatore atletico Marco Pazzini

Preparatore dei portieri Massimo Traversa

Direttore Sportivo Giuseppe Terenzi

Fisioterapista Federico Santoni