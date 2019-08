Domenica veleggiata open di windsurf I Trofeo Mario Deriu e VI Trofeo Giuseppe Paolini

Una giornata di sport, mare ed emozioni nel ricordo di Mario Deriu. Si terrà domenica 11 agosto la veleggiata open di windsurf organizzata dal Circolo Nautico di Cattolica. Si tratta della VI edizione del trofeo Giuseppe Paolini e della prima edizione del trofeo Mario Deriu, istituito dal Circolo per ricordare lo storico membro, grande appassionato di windsurf e kitesurf, scomparso lo scorso ottobre.

“Mario – ricordano Felice Prioli e Daniele Verni, presidente e vice-presidente del Circolo – era un punto di riferimento per la nostra associazione e per tutti i giovani che frequentavano i corsi e le attività, ai quali dispensava consigli e insegnamenti con le solite esuberanza e simpatia. Non solo. Ogni anno, in occasione del memorial Paolini, era sempre tra i primi ad attivarsi e rimboccarsi le maniche per organizzare l’evento. Ecco perché ci sembrava questo il modo migliore di ricordarlo”.

Ma non è tutto. Quest’anno i soci del Circolo Nautico hanno deciso di realizzare una t-shirt dedicata proprio all’amico Mario. Il tutto grazie alla collaborazione del Gruppo Pritelli, che ha fornito la maglia, e del noto designer e creativo Aldo Drudi, che ha realizzato la grafica, tutto gratuitamente. Le t-shirt possono essere acquistate presso la segreteria del Circolo (via Carducci, 118). Il ricavato servirà ad acquistare forniture per la scuola di vela dei giovani allievi.

Nel frattempo, al Circolo Nautico, è andata in archivio la 35esima edizione del Trofeo Bauer, regata per derive e catamarani, che ha coinvolgo numerosi equipaggi del circondario. Il trofeo, quest’anno, è stato assegnato ad Alessandro Scurati, facente parte del team agonistico di Cattolica.