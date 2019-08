Ancora controlli antidroga nei parchi cittadini

Dopo quelli della settimana di Ferragosto, al termine dei quali fu arrestato uno spacciatore e furono sequestrati diversi quantitativi di droga, ieri sono stati effettuati dalla polizia locale di Rimini nuovi controlli nei parchi pubblici. Gli agenti, insieme ai quattro pastori tedeschi in dotazione alle unità cinofile, hanno perlustrato il parco Murri e il parco Marecchia, dalle 17 alle 19.30, fino a quando il servizio è stato interrotto a causa delle cattive condizioni meteo. Proprio al parco Marecchia e nei terreni privati adiacenti si è concentrata la parte più consistente dell’operazione, che ha permesso di identificare 21 persone. L’altro controllo è avvenuto a Miramare, dove è stato portato a termine, anche in questo caso con il prezioso aiuto delle unità cinofile, un’operazione in cui si sono identificati 4 uomini.

Il blitz è stata coordinata dal commissario Carla Tavella, che ha condotto una squadra di 9 uomini, di cui 2 in abiti civili e 4 unità cinofile. Anche se non sono state rilevate sostanze stupefacenti, probabilmente anche per l’anticipata interruzione del servizio causa meteo, l’operazione antidroga, proprio per il supporto dei cani poliziotto, si è svolta senza nessun intoppo e nella massima sicurezza. Una forma di servizio integrato, che per il prossimo anno si avvia alla piena operatività.