Al via la preparazione della Società Sportiva Cosmos

È iniziata in questi giorni nella vicina Romagna, a San Vito per l’esattezza, la preparazione della Società Sportiva Cosmos in vista della prossima stagione calcistica che la vedrà impegnata, ancora una volta, nel campionato sammarinese e nella Coppa Titano. Si tratta di un’occasione veramente importante per i calciatori gialloverdi di Serravalle – sia vecchi che nuovi – per poter ritrovare la concentrazione dopo le vacanze estive, migliorare l’amalgama e rinforzare il concetto di squadra.

I due primi obiettivi da raggiungere nella stagione 2019-2020 sono l’accesso ai playoff scudetto in campionato e il raggiungimento minimo delle semifinali nella nuova edizione della coppa nazionale.

Gli uomini di mister Protti affronteranno in un test amichevole – il primo di tanti altri – l’Asd Riviera United, squadra militante nel campionato riminese di Terza Categoria. Si giocherà, sempre a San Vito, sabato 24 agosto alle ore 16.30.

Andrea Lattanzi

addetto stampa Società Sportiva Cosmos