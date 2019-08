A Oltremare la festa di compleanno per Taras

Una grande torta di ghiaccio per il quinto compleanno di Taras venerdì al Parco di Oltremare a Riccione.

Il cucciolo della Laguna di Ulisse, è nato il 9 agosto 2014 e oggi pesa 135kg ed è lungo 2,5 metri. La maxi torta colorata di ghiaccio era composta da castelli, paperelle e cuori colorati, con tanto di numero 5 azzurro. Il ghiaccio viene spesso usato durante le singole sessioni dal team addestratori per far giocare e interagire i delfini.

Taras ha stupito tutti salutando il pubblico insieme al gruppo di femmine che ogni giorno giocano con lui, sotto l’attento sguardo di mamma Blue e “nonna” Pelé, la delfina più anziana d’Europa. A 5 anni d’età Taras è considerato un vero e proprio ‘adolescente’: non viene più allattato da mamma Blue e consuma ben 6 kg di pesce al giorno. E’ ghiotto di sardine e aringhe e gli piace interagire con gli addestratori.

Il pubblico per tutta l’estate può conoscere più da vicino il piccolo Tursiops truncatus attraverso i programmi interattivi su prenotazione: “Addestratore per un giorno” e “Incontra il delfino” articolati in parti teoriche con biologi e in sessioni pratiche curate dagli addestratori professionisti di Oltremare, nella quale si ha l’opportunità di comunicare con i delfini.

Ma anche le Notti coi Delfini: ultimi posti per trascorrere una notte nel parco e dormire davanti alle vasche di Pianeta Mare, con un risveglio faccia a faccia con Taras e gli altri tursiopi della Laguna. Le date in programma sono 13, 20 e 27 agosto. Per prenotare il proprio posto contattare lo 0541.4271.