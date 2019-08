A Gambettola secondo hurrà per i Giovanissimi giallorossi

È arrivata la seconda vittoria stagionale di società per la truppa dei Giovanissimi del Velo Club Cattolica, guidata da Massimo Casadei. I giallorossi, dopo mesi di piazzamenti nelle speciali graduatorie a squadre, hanno prevalso a Gambettola in una manifestazione di mountain bike che ha visto al via ben 18 società. Si tratta del secondo oro stagionale, il primo sullo sterrato, dopo la vittoria (di squadra) della gimkana organizzata il 25 giugno nel centro di Cattolica.

Il Velo Club Cattolica ha scelto, per la prima categoria promozionale che va dai 7 ai 12 anni, di alternare l’uso della bici da strada con la mountain bike, per affinare tecnica e abilità sin dai primissimi anni di attività ciclistica.

Proseguono anche le gare della formazione Esordienti, con il direttore sportivo Alessandro Ubaldini che ha scovato corse interessanti anche nel mese di agosto. Il 4 agosto a Monselice (Padova) sesto posto per Matteo Valentini; il 6 agosto quarto Valentini alla kermesse tipo pista di Gabicce; l’11 agosto a Bevagna (Perugia) – in una gara molto impegnativa – lo stesso Valentini ha colto un settimo posto nella gara vinta dal laziale Vicini. Il 25 agosto a Cavriago (Reggio Emilia) gara unica per i 13enni e i 14enni, con classifiche separate per annata: tra i primo anno, prima top ten stagionale per Pietro Tintoni (vittoria al locale Fantini), giunto 10°. Tra i più grandi, Matteo Valentini ha colto un buon 4° posto (primo il romagnolo Dapporto), che gli consente di accumulare ulteriori punti preziosi nella classifica di rendimento regionale.

Settembre sarà l’ultimo mese di gare per entrambe le formazioni cattolichine, prima del meritato riposo invernale. Gli Esordienti correranno l’8 settembre a Fiumicino di Rimini, l’11 il campionato romagnolo su pista al velodromo di Forlì, il 15 a Sant’Arcangelo di Romagna, il 22 a Montone e il 29 a Campocavallo di Osimo.

Pierpaolo Bellucci di Pi.Be. Cycling Press

Addetto stampa del Velo Club Cattolica