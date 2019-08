3x3. FIP 3x3 Rimini Challenger, lunedì la prima giornata di gare

Prima la presentazione presso la Sala Giunta del Comune di Rimini alle 12:00 e poi subito al campo, appositamente allestito nella centrale Piazza Fellini, dove si gioca dalle 15:00, con ingresso al pubblico completamente gratuito.

Inizia con questo programma, domani, lunedì 19 agosto il FIP 3×3 Rimini Challenger, evento del circuito FIBA 3×3 World Tour, a cui partecipano 16 squadre tra cui alcune tra le migliori al mondo, che si concluderà martedì 20 agosto con la Finale prevista per le 22:20.

Il FIP 3×3 Rimini Challenger è uno dei 28 Tornei che vengono giocati in tutto il mondo come qualificazione ai successivi undici Tornei Master che a loro volta, in base al ranking maturato, permettono la partecipazione alla Finale del FIBA 3×3 World Tour che quest’anno si terrà a Utsunomiya (Giappone) dal 2 al 3 novembre. Il World Tour 3×3 è riservato a squadre professionistiche maschili di tutto il mondo.

Il FIP 3×3 Rimini Challenger è co-organizzato dalla FIP e da Master Group Sport, advisor della Federazione Italiana Pallacanestro con il patrocinio del Comune di Rimini. Le prime due squadre del Challenger di Rimini si qualificheranno direttamente per il Master di Debrecen (Ungheria) del 27-28 agosto. Nei due giorni di gare sono previste esibizioni dei DunKing Devils, atleti-acrobati specializzati nelle schiacciate.

Sky Sport 24 si collegherà in diretta con il Challenger e successivamente trasmetterà sui canali di Sky Sport un magazine dedicato all’evento che sarà anche disponibile on demand. Inoltre Sky Sport trasmetterà live martedi 20 agosto dalle 21:00 le Semifinali e la Finale. Tutte le gare del FIP 3×3 Rimini Challenger saranno inoltre trasmesse in diretta sulla pagina FIBA YouTube 3×3.

Sedici le squadre partecipanti al FIP 3×3 Rimini Challenger, fra cui tre italiane. Eccole: Novi Sad, Zemun e Ralja Intglactic (Serbia); NY Harlem e Princeton (USA); Gagarin (Russia); Lausanne (Svizzera); Ljubljana (Slovenia); Ulaanbaatar MMC Energy (Mongolia); Monaco (Principato di Monaco); São Paulo DC (Brasile); Badalona Tripl3shot (Spagna); Yuzhne (Ucraina); Roma, Villa Mosca Teramo e Venezia 4NCI (Italia).

La conferenza stampa di presentazione si terrà alle 12:00 presso la Sala Giunta del Comune di Rimini, via Cavour 27.