Ubriaco molesto minaccia la Polizia, arrestato

Un 48enne residente a Rimini è stato arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale, minacce aggravate e danneggiamento dopo una serata turbolenta in zona Celle. Prima ha tenuto comportamenti molesti, già visibilmente ubriaco, in un locale di via Emilia dove, al rifiuto del gestore di dargli ancora da bere, ha spaccato in terra una bottiglia. Nel frattempo è intervenuta la Polizia che lo intercettato poco dopo in un altro esercizio dove, in evidente stato di alterazione, stava parlando animatamente con altri avventori. Ai tentativi degli agenti di calmarlo ha risposto rompendo il collo di una bottiglia e rivolgendolo verso di loro. Con non pochi sforzi gli agenti sono riusciti a bloccarlo in sicurezza il soggetto ed a farlo salire sulla vettura di servizio per condurlo in Questura. Il danneggiamento gli è stato contestato perché nelle fasi concitate dell’operazione ha rotto un tablet della Polizia.