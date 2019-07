Svaligiata parafarmacia in via Marecchiese

Nella notte ignoti hanno svaligiato la parafarmacia della dottoressa Elena Morri in via Marecchiese 44 a Rimini. La titolare se n’è accorta questa mattina alla riapertura intorno alle 9, quando ha trovato la saracinesca e la porta forzate. I ladri hanno portato via prodotti per circa 10mila euro e un fondo cassa di mille. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con una Volante e gli uomini della Polizia Scientifica. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile. Gli inquirenti stanno vagliando le immagini delle attività vicine, pare che ad agire siano state due persone.