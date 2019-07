Sansovini 31° al Campionato Europeo Under 20

Al Campionato Europeo Under 20 di Atletica Leggera in corso a Boras (SWE) il giovane biancazzurro Francesco Sansovini ha corso la sua batteria nei 100m in 11″26 piazzandosi in 31esima posizione.

Rammarico è stato espresso dal tecnico Massimo Piovaticci, che lo ha accompagnato durante la trasferta, per un tempo sicuramente condizionato da uno stato di forma non ottimale, dopo i Giochi dei Piccoli Stati di Montenegro 2019 infatti, il velocista ha accusato un problema fisico che ha compromesso l’avvicinamento alla gara continentale. L’accesso alla semifinale sarebbe stato garantito con 11”00.