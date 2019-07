San Leo festival: lo spettacolo continua

SAN LEO – Sabato 20 luglio alle ore 21, nella splendida cornice del piazzale della Fortezza, il terzo concerto del “San Leo Festival 2019” ci offre “Façade” deliziosa composizione giovanile di William Walton.

Nata nei ruggenti anni ’20 , “Façade” definita dal suo autore “An Entertainment” si basa su alcuni documenti della poetessa Edith Sitwell che nel 1918 aveva dato alle stampe l’omonima raccolta di poesie di squisita e aerea fattura, resa animata da fremiti di dissonanze e di non sense.

All’ originalità della scrittura poetica, il ventunenne William Walton seppe far aderire perfettamente la sua ispirazione musicale firmando pagine che raccoglievano in sintesi tutto lo spirito dei folli anni venti, con i diversi orientamenti delle più moderne espressioni compositive alle quali non era estraneo il gusto per il jazz che in quel periodo sembrava aleggiare come una benefica nuvola sui cieli della composizione europea e soprattutto francese.

Supportato dall’ Ensamble Walton dell’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI, protagonista di Façade è il Musicattore Luigi Maio in un rap britannico di inizio secolo, novello pifferaio in un raffinato Circo Sonoro tinto magicamente di non sense, dove alla voce umana spetta l’arduo compito di farsi giocoliere affinchè in equilibrio sulle corde tese del pentagramma, faccia vorticare in aria note e parole: un non sense in salsa inglese.

La scelta di Façade per il terzo concerto, conferma la profonda conoscenza del direttore artistico Stefano Cucci, capace di spaziare nei più vari repertori musicali con grande intuito comunicativo.

La rassegna, ideata e curata dal Maestro Stefano Cucci, ha portato a San Leo, nelle varie edizioni, premi Oscar come Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola Piovani e solisti di fama mondiale come Uto Ughi, Salvatore Accardo, Giorgio Carnini ed il Coro Della Cappella Sistina.

Informazioni e prenotazione biglietti presso l’Ufficio I.A.T.

Telefono 0541/92967 – 0541/916306

Info: sanleo2000.it

www.sanleofestival.it

www.sanleo-.it