Riqualificazione urbana. Posticipato termine per proposte operative

Nuovi termini per i progetti di riqualificazione urbana a Riccione. Dopo l’individuazione di 12 proposte, su 21 manifestazioni arrivate, nel consiglio comunale del dicembre 2018, il primo termine per presentare le proposte di accordo operativo era stato fissato per il 14 luglio, ma le pratiche sono complesse e il comune ha deciso di posticipare al 14 novembre.

“Per la complessità delle proposte progettuali – spiega l’amministrazione – che richiedono una attenta pianificazione degli interventi, un elevato grado di approfondimento delle valutazioni di fattibilità tecnica e, in considerazione delle richieste di alcuni operatori di fissare un nuovo termine per la presentazione delle proposte di accordo operativo, la giunta comunale ha stabilito di prorogare il termine di presentazione le proposte di accordo operativo a seguito del primo avviso pubblico di manifestazioni di interesse indetto dal Comune di Riccione per favorire la rigenerazione urbana e la riqualificazione del tessuto urbano a mare della ferrovia. Si tratta diuna possibilità peraltro presente nella delibera di indirizzo, approvata dal Consiglio Comunale lo scorso dicembre,che va incontro alle esigenze di alcuni operatori di procedere a tutti gli approfondimenti utili alle singole proposte.