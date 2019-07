Piano trasporti: ok a emendamento su Marecchiese, si parla anche del Fellini

Il Piano regionale integrato dei trasporti 2025 passa la prova dell’Assemblea legislativa regionale con il ‘sì’ del Partito democratico, il ‘no’ del Movimento 5 stelle e le astensioni di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Dopo la sua pubblicazione per il Prit inizia il periodo delle osservazioni che durerà 60 giorni al termine dei quali il documento di programmazione tornerà in Giunta per le controdeduzioni e la sua definitiva approvazione. Tra gli emendamenti approvati uno, a firma Massimiliano Pompignoli (Lega) e Massimo Iotti, impegna l’esecutivo regionale ad aprire un tavolo con i sindaci dell’Alta Valmarecchia e la provincia di Rimini per la valutazione di interventi per la messa in sicurezza della strada Marecchiese o di varianti puntuali all’attuale tracciato, funzionali al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di accessibilità urbana dei Comuni dell’Alta Valmarecchia.

Nel documento si parla anche del sistema aeroportuale regionale. Il Piano specifica che “l’attuale insieme degli aeroporti aperti al traffico commerciale in Emilia-Romagna (Bologna, Rimini e Parma) non prevede l’apertura di ulteriori scali, ad eccezione di quello di Forlì”, per cui si aspetta di attendere il piano di sviluppo dello scalo. Il Prit identifica l’aeroporto Marconi come portale strategico per l’accessibilità del sistema economico emiliano-romagnolo, prevede per il Verdi (Parma) un ruolo complementare, trovandosi tra Milano e Bologna, che potrà favorire l’accessibilità all’area emiliana e a importanti poli economici produttivi puntando quindi maggiormente sui cargo, e infine conferma il Fellini (Rimini) come scalo principalmente dedicato al traffico turistico e business diretto sulla costa adriatica, e con carattere internazionale per l’accesso alla Repubblica di San Marino.