Padre sfrutta la figlia 16enne per vendere cocaina

Si serviva della figlia minorenne per smerciare cocaina. Un 49enne campano, residente a Rimini, è stato arrestato dalla squadra mobile. Con lui in manette anche la figlia 16enne. I poliziotti stavano monitorando il campano già da un po’ e quando l’altra sera lo hanno visto entrare in un negozio insieme alla figlia e parlottare col titolare per poi uscire dopo pochi minuti, hanno deciso di entrare in azione. Sospettando che si fosse consumato uno scambio di droga, hanno setacciato il negozio e scovato dentro un recipiente due dosi di cocaina.

Il titolare, dopo aver ammesso di fare uso di cocaina, ha dichiarato agli agenti che il 49enne campano era il suo fornitore abituale e che in quell’occasione a consegnargli la cocaina era stata la 16enne su ordine del padre. Dalla successiva perquisizione nell’abitazione di padre e figlia, i poliziotti hanno rinvenuto svariati grammi di cocaina e hashish, un bilancino di precisione e una pistola semiautomatica giocattolo priva del tappo rosso. Al termine degli accertamenti l’uomo e la figlia minorenne sono stati dichiarati in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.