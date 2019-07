Morciano Calcio: ben 13 i volti nuovi. Tutti gli acquisti

Ben 13 volti nuovi in casa Morciano Calcio, che vuol preparare la stagione del riscatto dopo la retrocessione in Prima Categoria.

Ecco tutti gli acquisti:

Luca Petrucci (1989), portiere ex Spontricciolo

Nicola Grechi (1989), difensore ex San Giovanni (Campionato Sammarinese)

Filippo Baffoni (1991), difensore ex San Giovanni (Campionato Sammarinese)

Nicola Fraternali (1991), difensore ex Misano

Lorenzo Berardi (1994), difensore ex San Clemente

Alexander Radu (1996), difensore ex Verucchio

Luca Ricci (1998), difensore ex Stella

Edoardo Marconi (1998), centrocampista ex Tre fiori (Campionato Sammarinese)

Leonardo Becchimanzi (2000), centrocampista ex Colonnella

Antonio Gravina (1994), attaccante ex Folgore (Campionato Sammarinese)

Riccardo Dragoni (1996), attaccante ex Verucchio

Francesco Antonelli (2000), attaccante ex Marignanese

Lorenzo Sottile (1998), attaccante ex Misano