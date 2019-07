Molo, il bilancio dell'Arma: 22 denunciati e 3 arresti per spaccio di Mdma

E’ di 22 persone denunciate e tre arrestate il bilancio dei carabinieri al termine della Molo Street Parade. In particolare, nel corso di un mirato servizio antidroga svolto in piazzale Boscovich durante gli spettacoli musicali, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini hanno arrestato in flagranza per spaccio e detenzione di stupefacenti due 26enni e un 28enne, tutti e tre di Forlì e già noti alle forze dell’ordine. I tre, sorpresi nella calca a vendere una pasticca di Mdma di mezzo grammo ad un acquirente, venivano trovati in possesso di ulteriori 13 pasticche di ecstasy, oltre a quattro dosi di cocaina e 200 euro in contanti provento dell’illecita attività di spaccio. Altre 8 dosi di cocaina, per un peso totale di sei grammi circa, sono state trovate addosso ad un 20enne albanese che al termine degli accertamenti è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Guai anche per una 29enne rumena che in preda all’alcol è entrata in un ristorante di Marina Centro pretendendo da bere. Al rifiuto del titolare la donna ha dato in escandescenza iniziando ad inveire e a infastidire i clienti. Quando sono arrivati i carabinieri, la rumena li ha aggrediti. Da qui la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Per un 40enne di Rimini e un 21enne di Roma, invece, è scattata una denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere. Il primo aveva con sé un taglierino, il secondo un coltello a serramanico lungo 18 centimetri.

Per quanto riguarda i controlli post Molo sulle strade, sono stati 17 gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza. L’etilometro ha rilevato per tutti un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Nel complesso i carabinieri di Rimini hanno identificato 144 persone, mentre i mezzi fermati e sottoposti a controllo sono stati 88.