Matteo Valentini d’argento a Montelabbate

Matteo Valentini conferma la propria costanza di rendimento cogliendo la medaglia d’argento a Montelabbate, nel 1, disputato per gli Esordienti in gara unica per 13-14enni.

Valentini ha controllato la corsa nelle prime posizioni, tenendo in serbo una buona dose di energie per la volata finale, che prevedeva uno strappo di 400 metri abbastanza impegnativo per la categoria. Alla fine, Matteo ha ceduto solo al fortissimo umbro Samuele Scappini, alla quinta vittoria stagionale e già quarto ai campionati italiani di categoria ad inizio luglio. Nella stessa corsa, 22° Michael Carletti, che ha tenuto il ritmo del gruppo dei primi sfilandosi solo nel finale. In gara anche Francesco Scaramucci, Pietro Tintoni e Federico Mazza. Nell’intervista di rito, Valentini ha speso parole di apprezzamento per il bel percorso di gara e di stima nei confronti degli avversari, dedicando il piazzamento alla famiglia e al diesse Alessandro Ubaldini.

La formazione Giovanissimi, guidata da Massimo Casadei, ha preso parte il 5 luglio al Meeting provinciale di società (specialità gimkana e sprint), classificandosi al quinto posto, mentre il 20 luglio a Sant’Angelo di Gatteo hanno colto il bronzo nella kermesse di mountain bike.

Le due formazioni giallorosse sono attese da altri due week-end di gare, anche se l’adrenalina è già a fior di pelle in vista del “GP Città di Gabicce Mare – Memorial Elio Clementi” di martedì 6 agosto, kermesse tipo pista che si disputerà, per la sedicesima edizione, nella zona industriale di Case Badioli.