Mal di schiena: l'importanza degli esercizi.

“Dolore del rachide”, o in gergo “mal di schiena”: una problematica molto diffusa, che in moltissimi casi, però, si risolve spontaneamente.

La fisioterapia interviene a supporto: in attesa di questa guarigione, o prima o dopo un eventuale intervento che si renda necessario nei casi in cui farmaci e riabilitazione non riescano da soli ad essere risolutivi.

L’interdisciplinarità è la chiave nel metodo di lavoro degli specialisti del Poliambulatorio Medicina del Dolore di Rimini, divenuto in questo ultimo anno sede di un Master in Medicina del Dolore tra i più quotati a livello nazionale, a cui partecipano professionisti (medici, ma anche infermieri, fisioterapisti e psicologi) provenienti da tutta Italia.

Il Master, ormai alla sua IX edizione, è organizzato dall’Associazione Advanced Algology Research e dalla Fondazione per la Qualità di Vita, e prevede, insieme ad una parte pratica, quattro moduli teorici. Uno di questi è dedicato proprio all’approccio interdisciplinare nella cura del dolore del rachide (ovvero della colonna vertebrale).

Abbiamo incontrato durante il Master il dottor Alessandro Agostini, fisioterapista del Poliambulatorio di Medicina del Dolore, che ci ha parlato dell’importanza di esercizi alla portata dei pazienti e di come sia cambiata la fisioterapia negli ultimi anni.