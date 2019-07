Carlo Cracco torna per il charity dinner a San Patrignano

Appuntamento sabato 20 luglio a San Patrignano (ore 20.30) con Carlo Cracco per la terza charity dinner in cui gli ospiti avranno l’opportunità di cenare con i ragazzi della Comunità e deliziare il palato assaporando un intero menù creato per l’evento, il cui epilogo sarà il dessert firmato dal pastry chef Gino Fabbri. Ecco il menù della serata:



Anguria marinata, capasanta dorata e insalata di alghe

Rigatone alle vongole, erbe e limone candito

Spalla di vitello brasata, pomodoro, zucchine e basilico

“E’ sempre un piacere tornare a San Patrignano e avere la possibilità di fare qualcosa per aiutare i ragazzi. Accanto a loro si impara sempre a tornare con i piedi per terra, alle cose essenziali”. Queste le parole di chef Cracco aspettando la data del 20 luglio che segnerà un felice ritorno dopo il sold out registrato lo scorso anno.



Costo cena: 85 euro a persona, 30 euro i ragazzi da 13 a 18 anni, gratis i bambini fino a 12 anni.

Sconto per i gruppi di minimo 6 adulti: euro 70 a persona

Link: http://charitydinner.sanpatrignano.org/cena/carlo-cracco/