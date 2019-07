La Lega Pallavolo Serie A Femminile allo Sport Village

Ci sarà anche la Lega Pallavolo Serie A Femminile a Rimini, all’interno dello Sport Village del 40esimo Meeting dell’Amicizia fra i Popoli, in programma dal 18 al 24 agosto. Nell’area curata da Master Group Sport, la pallavolo rosa sarà protagonista con un ricco programma di attività rivolte a ragazze e ragazzi e incontri con i personaggi più amati della Serie A.

Come Serena Ortolani e Davide Mazzanti – rispettivamente capitana della Saugella Monza e commissario tecnico della Nazionale, nonché moglie e marito -, che lunedì 19 agosto affronteranno il tema dello “Sport vissuto insieme“. Massimo Barbolini, il tecnico della Igor Gorgonzola Novara che poco più di due mesi fa ha conquistato la sua quarta Champions League, é tra i relatori dell’incontro del 21 agosto “Gli allenatori che hanno fatto la storia dello sport“.

Il 22 agosto sarà la volta del convegno “Lo Sport Italiano che Vince: ogni successo nasce dalla preparazione“, a cui parteciperanno importanti rappresentanti delle istituzioni come l’On. Giancarlo Giorgetti (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), l’Ing. Rocco Sabelli (Presidente e AD Sport e Salute Spa) e il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris. Sono attesi, inoltre, in qualità di relatori anche Davide Cassani (CT Nazionale Italiana Ciclismo e Presidente APT Emilia-Romagna), il Vice Brigadiere Fabrizio Donato (Gruppo Sportivo Fiamme Gialle ed atleta della Federazione Atletica Leggera Italiana nel salto triplo), Rossano Galtarossa (Facility manager della Canottieri Padova; Campione Olimpico di Canottaggio) e Riccardo Pittis (Mental coach e speaker motivazionale, ex giocatore di pallacanestro della Nazionale Italiana).

La Regina Francesca Piccinini si racconterà venerdì 23 agosto nell’incontro “Sport al Femminile. L’altra metà del cielo in prima pagina“, insieme ad altri simboli dello sport rosa, come Francesca Schiavone e Valentina Vezzali.

Ogni pomeriggio, inoltre, sul campo rosa e viola – segno distintivo della Serie A Femminile – allestito nel padiglione C7, i tecnici e le atlete di Serie A organizzeranno sessioni di allenamento e gioco per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni: Saugella Monza, Omag San Giovanni in Marignano, Lardini Filottrano, Igor Gorgonzola Novara, Unet E-Work Busto Arsizio e Conad Olimpia Teodora Ravenna saranno a disposizione per tutti coloro che vorranno cimentarsi con la pallavolo.

Infine, campeggeranno in bella mostra i tre trofei europei conquistati nella stagione appena terminata dai Club della Serie A1 Femminile: la CEV Volleyball Champions League, alzata al cielo dall’Igor Gorgonzola Novara nella finale tutta italiana con l’Imoco Volley Conegliano; la CEV Volleyball Cup, sollevata per la terza volta nella storia dalla Unet E-Work Busto Arsizio; e la Challenge Cup, primo trionfo continentale della Saugella Monza.

Il programma completo dello Sport Village è disponibile a questo link: oltre alla pallavolo femminile, spiccano i training calcistici con FC Barcellona, FC Internazionale, SS Lazio e US Sassuolo e le attività sui campi da basket con la Federazione Italiana Pallacanestro.