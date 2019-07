"La città e i suoi volti". Il saluto di mezza estate di Nuova Ricerca

E’ tradizione che Clinica Nuova Ricerca sia presente nella città come promotore di eventi culturali e o mondani, anche apparentemente distanti dalla sua vocazione al tema della salute. Eppure essere sul territorio in maniera inconsueta, viverlo con ottiche differenti, la rende più vera, più vicina alle persone.

Come di consueto, anche quest’anno la Clinica dedica alla città il suo saluto di mezza estate, con un evento un po’ più intimo del solito, forse meno mondano e più introspettivo, nello spazio raccolto della Corte degli Agostiniani.

Immagini, musica e parole racconteranno i volti della città: volti come luoghi, volti come caratteri, di quel “riminese ” che vive la città dell’inverno e la città dell’estate, volti come volti, di quei mille personaggi che la abitano o che l’hanno abitata e che la rendono per noi così amabile e unica.

Condurrà la serata Cesare Trevisani con la musica di Davide Tura con il Virgilio Ensemble, il tutto accompagnato da immagini dell’archivio D. Minghini e dell’associazione Rimini Sparita, sapientemente miscelate con i video di repertorio da Elisa Luchetta.

Collaborano alla serata: Cinema Fulgor e Comune di Rimini.

Patrocinio del Comune di Rimini

La serata, con inizio alle 20:30, si terrà a Rimini nella Corte degli Agostiniani in via Cairoli, 40. L’evento è gratuito con posti limitati: i biglietti si possono ritirare alla clinica la Nuova Ricerca in via Settembrini 17H a Rimini.