Incendio in via della Fiera, nessun ferito

I Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti verso le 19 con autoscala e autobotte per un incendio scoppiato in un appartamento in via della Fiera. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Dopo lo spegnimento del fuoco, i Vigili sono rimasti per la messa in sicurezza e la bonifica del luogo.

Oltre i Vigili del fuoco sono intervenuti Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e 118. Ancora da chiarire le cause del rogo. La tipologia dei materiali incendiati ha causato un’alta colonna di fumo che si è vista a grande distanza.

Sul posto, oltre al 118 intervenuto in via precauzionale, sono intervenute anche la Polizia Municipale e la Polizia di Stato, durante le operazioni il traffico è stato interrotto.