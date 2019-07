Il Polo Est riapre, soddisfatte le categorie

Il timore era quello di una estate a luci spente e rischio degrado in un’area di pregio di Bellaria Igea Marina. Ma quando le speranze sembravano al lumicino, il Polo Est è tornato in vita. Alla cabina di regia ci sono i titolari del Beky Bay. Nel cartellone estivo appuntamenti sportivi, spettacoli e cinema fino a metà settembre. A sostenere il villaggio tutte le associazioni di categoria (Federalberghi AIA Bellaria Igea Marina, Cooperativa Bagnini, Turismhotels, CNA, Confesercenti, Cooperativa Chioschisti.) che, proprio oggi, hanno diffuso una nota congiunta. Eccola:

“E nei colori incredibili dell’alba si alza una bandiera, una bandiera di sole”… Ricordando la frase di una vecchia canzone di Fausto Leali si potrebbe riassumere la storia degli ultimi giorni del Polo Est, come l’Araba Fenice che rinasce dalle proprie ceneri dopo la morte.

Simboleggiando il potere della resilienza -ovvero della capacità di far fronte in maniera positiva alle avversità coltivando le risorse che si trovano dentro di noi- riparte quel tratto di mare tanto acclamato, ma di fatto abbandonato.

Come la ‘Bella di Torriglia’ tutti la vogliono ma nessuno la piglia, fiumi di inchiostro per affermare quanto sia importante e vitale questo tratto di arenile per la nostra città, poi come la bandiera di sole illumina, la concretezza svanisce nei fiumi di parole.

Ma si sa, la storia è piena di colpi di scena. Alcune Associazioni di categoria decidono infatti di passare all’azione coinvolgendo dei giovani imprenditori locali, l’attuale Amministrazione ritiene opportuno il progetto, l’energia di Bellaria Igea Marina parte scardinando quella cappa di negatività, frutto di una ‘Sindrome Tafazziana’ che spesso attanaglia la città Panziniana.

Le risorse e le competenze delle Associazioni a frutto per il bene collettivo, unite alle capacità imprenditoriali hanno dato il via quindi all’apertura del Polo Est avvenuta lunedì 22 luglio, scongiurando un buco nero che avrebbe potuto perdurare tutta la stagione.

Va ricordato per onore di cronaca che le Associazioni che hanno sostenuto il progetto sono: Federalberghi AIA Bellaria Igea Marina, Cooperativa Bagnini, Turismhotels, CNA, Confesercenti, Cooperativa Chioschisti.

Non tutti hanno voluto formare un’unica bandiera di sole, come recitava il testo della canzone, anche se essa “raggruppava tutti i ragazzi del mondo per guardare più in alto delle loro speranze”.

Ora ripartito Polo Est ripartono anche gli eventi per animare la stagione.

Diversi saranno targati Fondazione Verdeblu in quanto già programmati per l’area, come la Riviera Beach Run con il concerto aperitivo del 27 luglio. Altri saranno organizzati ad hoc, come il BFF on the beach.

“Sulla terra c’è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo”: così terminava la canzone, Bellaria Igea Marina non avrà una collina verde ma il Polo Est sì!

