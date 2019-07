I miglioramenti per la scuola, li propongono i bambini

Quando a proporre le soluzioni sono i bambini. Dopo la presentazione del plastico del progetto da parte degli alunni della scuola Andersen di Cerasolo, l’amministrazione di Coriano ha deciso di convocare insegnanti, bambini e il dirigente scolastico Montanari direttamente in Comune. L’assessore ai lavori pubblici Roberto Bianchi insieme ad Anna Pecci, consigliere delegata all’edilizia scolastica, con il dirigente Cristian Depaoli e il sindaco Domenica Spinelli hanno accolto gli ospiti in sala giunta per esaminare i dettagli.

“Abbiamo svolto il secondo incontro operativo direttamente nella scuola – spiega Anna Pecci – insieme ai ragazzi ed insegnanti. Sono maturate alcune idee migliorative dello stesso progetto e mercoledì ci rivedremo tutti in Comune per definire i tempi di lavoro insieme al Sindaco.”

“Sono davvero orgogliosa di questo progetto – rivela il sindaco -. Quando sono i giovani a sottoporre agli amministratori delle idee, vuol dire che stiamo andando nella giusta direzione. I bambini vivono questi luoghi e attraverso le loro capacità la loro genuinità e la loro creatività ci offrono l’opportunità di usare i soldi pubblici con massima condivisione. Hanno realizzato gli arredi del plastico con la stampante 3D (progetto riciclo plastica), quindi tutto perfettamente in linea con il cambiamento culturale che tutti insieme stiamo mettendo in pratica a Coriano verso la massima attenzione all’ambiente.”