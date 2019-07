Fratini in pericolo. Un nuovo esposto contro il Jova Party

Con una lettera indirizzata alle istituzioni locali e nazionali le associazioni ambientalisti presentano un esposto per la tutela dei pulcini di Fratino che sono nati nel tratto di spiaggia dove è previsto il concerto Jova Beach Party il 10 luglio. Ci sono due pulcini che rischiano di essere schiacciati o danneggiate dalla forte presenza antropica. Ecco perchè le associazioni firmatarie chiedono che il concerto sia spostato in un altro luogo o fatto dopo il 25 luglio, per allora infatti i fratini saranno in grado di volare. Nel caso il concerto si svolgesse e succedesse qualcosa ai piccoli trampolieri i firmatari si dicono pronti a denunciare i responsabiili.

“In Italia è stimata una popolazione inferiore a 700 coppie, in continua diminuzione” scrivono AsOER – Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna, Italia Nostra, Circolo Legambiente “Delta del Po” di Comacchio e Lipu – Lega Italiana Protezione Uccelli. In Emilia Romagna rimangono ormai solo 30-40 coppie (un decimo di quelle presenti negli anni ’80). La specie depone in Aprile-Maggio direttamente in piccoli avvallamenti della sabbia da 1 a 3 uova e può, in caso di insuccesso, tentare una seconda nidificazione tra Maggio e Giugno. Il periodo di incubazione delle uova è di 24-27 giorni. I piccoli, dopo 24/36 ore dalla nascita, seguono i genitori alla ricerca di cibo; sono in grado di volare a 28 giorni di età. Premesso quanto sopra, le scriventi Associazioni espongono e denunciano agli enti in indirizzo quanto segue. A causa delle condizioni meteo climatiche eccezionali verificatesi nel mese di maggio, la riproduzione delle coppie di Fratino precedentemente segnalate ai Comuni di competenza è fallita. Due di queste coppie hanno poi rideposto le uova nella zona di Miramare e, dopo pochi giorni dalla schiusa, hanno portato tra il 21 e il 22 giugno i pulcini nel tratto di spiaggia che si estende tra la colonia Bolognese e la foce del Marano. L’ubicazione delle due coppie, ognuna delle quali con due pulcini, è stata monitorata sino ad oggi quasi quotidianamente dai volontari di AsOER e la loro protezione è stata garantita anche dall’apprezzabile appoggio del comune di Rimini, nella persona dell’Assessore Anna Montini. I suddetti pulcini saranno in grado di volare non prima del 15 luglio e, considerato che al concerto Jova Beach Party del 10 luglio parteciperanno circa 40.000 persone e la pressione antropica nel tratto di spiaggia interessato sarà elevatissima anche nei giorni precedenti e successivi al concerto, che le due coppie possono essere molto mobili e frequentano due aree diverse, esiste un’elevata probabilità che vengano schiacciati ed involontariamente uccisi. Riteniamo inoltre che la guardiania proposta dall’organizzazione del concerto o altre soluzioni come recinzioni temporanee attorno alle due coppie risulterebbero probabilmente inefficaci in una situazione di suoni ad altissimo volume, luci forti etc.. Chiediamo pertanto che lo svolgimento del Jova Beach Party del 10 luglio sia spostato in altro luogo o sia rinviato a data successiva al 25 luglio, in considerazione dell’elevato interesse conservazionistico della specie e della protezione che le leggi vigenti le assicurano. In caso di svolgimento del concerto il 10 luglio, i volontari di AsOER e delle altre associazioni continueranno il monitoraggio dell’andamento riproduttivo sia in fase di preparazione, di eventuale svolgimento del concerto e di successivo abbandono dell’area, segnalando ed eventualmente denunciando i responsabili della mancata attuazione degli interventi necessari per la sopravvivenza dei pulcini presenti. Si allegano le precedenti comunicazioni inviate ai Comuni, riportanti gli aggiornamenti sulla stagione riproduttiva in corso dei Fratini nell’area interessata”.