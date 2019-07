Disagio per il caldo, giovedì il picco

La Regione Emilia-Romagna ha emesso un’allerta per il caldo valida per tutta la giornata di mercoledì. La presenza di un’estesa area anticiclonica di origine africana determinerà condizioni di tempo stabile con temperature massime nelle zone interne di pianura intorno 37 gradi.

Le temperature sono previste in aumento con massime tra 33-34 gradi nel settore costiero e 38 gradi delle pianure interne, dove si potranno avere anche punte di 39 gradi. Per la provincia di Rimini oggi e mercoledì l’allerta è gialla (debole disagio) per poi salire ad arancione (disagio) giovedì.

È invece prevista instabilità nel fine settimana con temporali, rovesci e un abbassamento delle temperature.

La mappa del rischio calore di Arpae.