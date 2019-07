Deejay. Capigruppo di maggioranza: al tempo del PD costava di più

“Radio Deejay è arrivata a Riccione con il PD. Il tema della qualità del format non si porrebbe se costasse oggi quanto costava allora”. Le parole pronunciate da Sabrina Vescovi hanno fatto reagire i capigruppo di maggioranza che utilizzano i numeri per rispondere, mostrando come dividendo costi annui e numero eventi proposti, al tempo di Pironi (2012 e 2013) si pagava ogni serata circa 40mila euro, con l’amministrazione il costo ad evento è di circa 7.500 euro.

“E’ arrivato il momento – scrivono Andrea Bedina (Lega) Fabrizio Pullè (Noi Riccionesi) Pier Giorgio Ricci (Forza Italia) Sara Majolino (Lista Civica Renata Tosi) – di rammentare alla Signora Vescovi, che come sempre evidentemente è stata male informata, dei costi che il Comune di Riccione ha sostenuto per la collaborazione con Radio Deejay:

ANNO 2012

Costi totali sostenuti per Radio Deejay (Sindaco Pironi, PD): 160.000,00 euro.

Numero di eventi realizzati per il Comune: 4.

Costo per evento (160.000,00 : 4) = euro 40.000,00;

ANNO 2013

Costi totali sostenuti per Radio Deejay (Sindaco Pironi, PD): 159.400,00 euro.

Numero di eventi realizzati per il Comune: 4.

Costo per evento (159.400,00 : 4) = euro 39.850,00;

ANNO 2017

Costi sostenuti per Radio Deejay (Sindaco TOSI): 115.000,00 euro.

Numero di eventi realizzati per il Comune: 15.

Costo per evento (115.000,00 : 15) = euro 7.666,00

ANNO 2018

Costi sostenuti per Radio Deejay (Sindaco TOSI): 155.000,00 euro.

Numero di eventi realizzati per il Comune: 23.

Costo per evento (155.000,00 + 25.000,00 : 23) = euro 7.826,00

[A tali costi, per il decreto sicurezza, si sono poi aggiunti nel solo anno 2018, euro 50.000,00 per costi sicurezza, portando il totale ad euro 230.000,00, che diviso per 23 appuntamenti, dà il costo per evento di euro 10.000,00]. Quindi, in definitiva:

Pironi, (PD), ha pagato ogni evento 40.000,00 euro.

TOSI, ha pagato ogni evento circa 7.500,00 euro.

Ora, Gentile Signora Vescovi, siccome Radio Deejay costa oggi circa 1/5 rispetto all’epoca PD per ogni evento realizzato, ed in termini assoluti costa praticamente uguale, ma con il numero di eventi quintuplicato…Così, giusto per essere certosini e puntigliosi.. “